Na jarmarku wybrzmiała muzyka klubowa. Nagranie krąży po sieci

Internauci szybko ocenili rzeszowskie Świąteczne Miasteczko

Filmik ze świątecznej imprezy obejrzano ponad 766 tys. razy. Okazuje się, że wielu internautów zachwyciło się pomysłem zabawy z DJ-em. "Na taki jarmark to sama bym poszła", "W Rzeszowie to już sylwester rozpoczęty", "Nie byłam w Rzeszowie, pasy już zapiętę - jadę do was", "Wybieram się tam jutro z dziećmi. Może przyjdę z samym mężem, jak taka impreza", "I to jest jarmark" - czytamy.