Świąteczne faux pas. Stylistka: zapominamy o jednej rzeczy

Jedną z takich "Wigilii bez spiny" wspomina z utęsknieniem do dziś. - Stwierdziłyśmy z mamą, że będziemy robić to, co chcemy. Siedziałyśmy we flanelowych w piżamach i wełniano-kaszmirowych skarpetach, jadłyśmy piernik i od rana do nocy oglądałyśmy Harrego Pottera i Pamiętniki Bridget Jones. To była najlepsza Wigilia na świecie! Jedyną naszą rozterką było to, jaką założyć piżamę <śmiech>.