Na jednym ze szczecińskich basenów dochodzi do zadziwiającej sytuacji. Z żeńskiego natrysku korzysta regularnie mężczyzna - ma niepodważalny argument

Nieproszony gość

Według relacji korzystających z obiektu kobiet, mężczyzna zupełnie bez skrępowania rozbiera się do kąpielówek i bierze prysznic. Gdy zwraca mu się uwagę, twierdzi, że jest osobą niebinarną i ma pełne prawo do korzystania z obydwu części łazienki. — Nie za bardzo wiadomo jak zareagować (...). Skąd mamy wiedzieć, czy to faktycznie osoba niebinarna jak twierdzi, czy może, ktoś kto chce sobie popatrzeć na kobiety - mówią rozmówcy portalu GS24.