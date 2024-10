Rozwód ukrywała przez dwa lata. Nie był jej pierwszym mężem

Kamilla Baar 6 października 2024 roku skończyła 45 lat. Jak wyglądała jej droga do sukcesu? Już za pierwszym podejściem dostała się na Akademię Teatralną w Warszawie, gdzie miała okazję rozpocząć współpracę z Janem Englertem.

- Od razu stał się moim domem, życiem, rodziną. Byliśmy ze sobą non stop, razem i w domu, i w pracy, bez wytchnienia – wyznała w rozmowie z magazynem "Gala".

W 2015 roku pojawiła się wieść o ślubie Kamilli Baar z adwokatem Piotrem Kochańskim. Para rozwiodła się w 2021 roku, co aktorce udało utrzymać w tajemnicy przez dwa lata.

- Rozwiodłam się dwa lata temu i na pewno mocno wpłynęło to na moje życie. Ale nie noszę w sobie żalu - wyjawiła na łamach "Zwierciadła".

- Marzyłam o miłości romantycznej, bo miałam taki wzór. Teraz wiem, jakie to trudne. Na powodzenie związku wpływa wiele składowych, ale jedna umiejętność wydaje mi się szczególnie cenna – odpuszczanie – wyznała w tej samej rozmowie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!