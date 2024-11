"Upokarzające wynagrodzenie". Otwarcie mówi o zarobkach

Anna Ilczuk bardzo chroni swoją prywatność. Nie bywa "na salonach", nie bierze udziału w popularnych programach rozrywkowych i nie jest zbyt aktywna na Instagramie. Jak wyznała w najnowszym wywiadzie, nie wynika to z jej niechęci do show-biznesu, a jedynie braku czasu.

Niestety to nie był odosobniony przypadek.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!