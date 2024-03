Skończyła studia na Collegium Humanum. "Było tam wielu ekspertów"

Aleksandra Gajewska o Szymonie Hołowni

Surowo oceniła także podejście Szymona Hołowni do liberalizacji prawa aborcyjnego. - Jeżeli Szymon Hołownia chce być prezydentem Polski, ja chcę wiedzieć, czy Szymon Hołownia jako potencjalny prezydent Polski zawetuje czy podpisze taką ustawę [o legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży - przyp. red.] i dla mnie to jest istotnie nie jako dla posłanki, a obywatelki (...). Nie wyobrażam sobie, żeby sumienie jakiegokolwiek polityka miało ograniczać moje wolności. Państwo jest od tego, żeby tworzyć możliwości - powiedziała.