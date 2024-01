Na randkach stosują throning. Mają tylko jeden cel

Czym jest throning?

Pojęcie wywodzące się z języka angielskiego, używane jest gdy chcemy powiedzieć o osobach, które chodzą na randki w celu gromadzenia swojego kapitału społecznego. Throning ma więc miejsce, gdy umawiamy się z drugą osobą, tylko po to, by poprawić swoją reputację. Niektórzy decydują się na ten zabieg, aby zaimponować innym i zwiększyć zasięgi. Inni, by wzbudzić zazdrość w byłych partnerach.