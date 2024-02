Na Super Bowl wszyscy patrzyli tylko na nie. Na trybunach moda grała pierwsze skrzypce

Tego dnia miliony Amerykanów zasiadają przed telewizorami, by móc obejrzeć starcie dwój najlepszych drużyn futbolowych. Oprócz zaciętej walki ważnym elementem wydarzenia jest także występ halftime show (przyp. red. występ artystyczny wykonywany w przerwie meczu), o którym marzy niemal każdy artysta. W końcu tylko nieliczni dostają szansę, by się wówczas zaprezentować. Na trybunach z łatwością można wypatrzeć również gwiazdy. Wybraliśmy aż trzy najlepsze stylizacje z Super Bowl 2024.

Piosenkarka zaledwie dzień przed meczem dawała trzygodzinny koncert w Tokio. Fani długo zastanawiali się, czy zdąży dojechać do Las Vegas, gdzie odbywały się rozgrywki, aby wesprzeć swojego ukochanego. Szybko okazało się, że tak.

Celebrytka tego dnia zaprezentowała się w stylizacji, która zachwyciła media z całego świata. Swift postawiła na czarne jeansy z rozcięciami ozdobionymi kryształami. Model z kolekcji AREA można kupić za 695 dolarów, czyli ok. 2800 zł. Look gwiazdy uzupełnił z kolei gorsetowy top w tym samym kolorze za 650 euro (2813 zł).

Nie zabrakło również elementów, którymi dodatkowo okazała wsparcie swojemu chłopakowi. Można do nich zaliczyć bomberkę Wear by Erin Andrews z logo Chiefs i 60 na plecach. Nie każdy bowiem wie, że drużyna to została założona właśnie w 1960 r.