Na TikToku pokazała spektakularną przemianę. Kim jest Sandra Wójtowicz?

Jeszcze kilka lat temu niemal nikt nie dawał TikTokowi szans. Tymczasem aplikacja służąca do tworzenia krótkich filmików wideo zrobiła furorę, przez co część jej użytkowników zaczęła nieźle zarabiać. Być może wkrótce do ich grona dołączy Sandra Wójtowicz. Jej metamorfozy naprawdę robią wrażenie!