Na ulicę wyszła bez spodni. Promuje nową modę

Trend "no pants" wśród gwiazd

Kendall Jenner to nie jedyna celebrytka, która promuje modę "no pants". Wcześniej Hailey Bieber widziana była w długiej koszulki w paski, która pełniła rolę ultrakrótkiej sukienki. Modelka i żona muzyka, często sięga po oversize'owe marynarki, do których nie zakłada spodni.