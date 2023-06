Najgorsze stylizacje tygodnia. Kendall Jenner przeszła samą siebie

Ten tydzień nie należał do najlepszych dla gwiazd, które na co dzień z modą związane są blisko. Jak daleko posuną się celebrytki, aby skupić na sobie całą uwagę? Dalej niż można się spodziewać. Eksperyment z fasonem oversize okazał się modową "pułapką". Ale to mała czarna "pobiła resztę na głowę", odsłaniając więcej, niż chcielibyśmy zobaczyć.