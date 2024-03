Zaraz zaleją ulice. O jej spodniach w stylu lat 80. będzie głośno

"Skąd te spodnie?". Fanki oszalały na punkcie jeansów Lewandowskiej

Pamiętasz te czasy, gdy w latach 80. i 90. kochałyśmy szerokie "pintuck pants", czyli spodnie z zaszewkami? Wszystko wskazuje na to, że to właśnie one wracają do mody za sprawą Anny Lewandowskiej, która niedawno pokazała się w nich na swoim Instagramie. Na ich punkcie momentalnie oszalały internautki, które pisały w komentarzach: "Fajne jeansy Ania, gdzie kupione?" czy "Skąd te spodnie?".