Na zmianę wystarczył rok. Zrzuciła 58 kilogramów i odzyskała życie

Laura Micetich przez długi czas zmagała się z tym, co niesie ze sobą nadwaga. Młoda kobieta miała problemy zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. Jeszcze w czasach szkolnych rówieśnicy zwracali się do Laury "żelazna olbrzymka" - trudno sobie wyobrazić, co musiała w tym momencie przeżywać. Przez lata kobieta nie wiedziała, jak zabrać się za poprawę swojego stanu. Kiedy jednak jej lekarz jasno dał do zrozumienia, że szkodzi zdrowiu i życiu, postanowiła odmienić dotychczasowe nawyki.