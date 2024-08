Na życie zostaje jej ok. 600 zł. Zdradziła, co zrobi z 14. emeryturą

Reporter "Faktu" postanowił zapytać polskich emerytów o to, w jaki sposób udaje im się spiąć ich domowe budżety. W końcu nie jest tajemnicą, że wiele osób musi wyżyć za naprawdę niewielkie kwoty. Pani Alicja nie ukrywała, że ma na to konkretny sposób.

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Niestety przy rosnących kosztach utrzymania, wiele osób musi naprawdę sporo się nakombinować, by móc nie tylko wszystko opłacić, ale również, by wystarczyło mu na jedzenie. Emeryci nie ukrywają, że nadeszły ciężkie czasy, jednak starają się nie załamywać rąk.

Pani Alicja ma 88 lat i mieszka w Warszawie. W rozmowie z dziennikarzem zdradziła, że choć nie jest jej łatwo, stara się nie narzekać na swoją sytuację. By móc zmieścić się w swoim domowym budżecie, prowadzi szczegółową listę swoich wydatków.

Już we wrześniu zostanie wypłacona 14. emerytura. Warto wiedzieć, że wynosi ona równowartość minimalnej emerytury, czyli 1780,96 zł brutto. Środki te można przeznaczać na dowolne Pani Alicja, mimo że jej się nie przelewa, postanowiła część tych pieniędzy ofiarować swojej wnuczce.

