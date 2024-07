Wdowia renta nie dla każdego? Przez jedną decyzję może zostać odebrana

Do tej pory wdowa lub wdowiec, którzy byli już na emeryturze, musieli wybierać, czy wolą otrzymywać 100 proc. swojej emerytury, czy też może 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka. Zgodnie z nowelizacją ustawy ma to się jednak zmienić, choć okazuje się, że nowe przepisy mogą nie spodobać się osobom, które ponownie chciałyby wstąpić w związek małżeński.

W piątek Sejm przyjął ustawę nowelizacji ustawy o wdowiej rencie. Od 1 stycznia 2025 r. seniorzy będą składać wnioski o połączenie emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Ma to pomóc w utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia wdowom lub wdowcom.

Pieniądze mają być jednak wypłacane stopniowo. Emerytom, którym zostanie przyznana również wdowia renta od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r., otrzymają 100 proc. jednego świadczenia oraz jedynie 15 proc. drugiego.

To ma z kolei zmienić się w 2027 r. To właśnie wtedy kwota druga kwota ma zostać zwiększona aż do 25 proc. Warto również wiedzieć, że nowe przepisy zakładają, że limit obu świadczeń ma wynosić trzykrotność minimalnej emerytury.