Nadchodzą ogromne promocje. Ekspertki radzą, jak nie dać się złapać

"W dobie konsumpcjonizmu łatwo ulec pokusie nieprzemyślanych zakupów" - zauważają w instagramowym wpisie właścicielki kont "zielona sroka" oraz "domowy nieporadnik". Co roku "polowanie" na promocje związane z Black Friday, dla wielu osób kończy się zakupem zupełnie niepotrzebnych rzeczy. Wiele ubrań nabytych w tym czasie, ląduje na dnach szaf. Jak zauważają propagatorki stylu życia w duchu zero waste, "warto sobie zadać pytanie: jak nasze decyzje zakupowe wpływają na planetę?".

Ekspertki radzą, aby przed wyjściem do sklepu zobaczyć, co mamy już w swojej szafie, aby zastanowić się, czego tak naprawdę nam brakuje. Po drugie - nie kupujmy rzeczy złej jakości, tylko dlatego, że są tanie. Trzecia porada dotyczy porównywania cen, zdarza się bowiem, że rabaty są mniejsze, niż nam się wydaje.

"Zamiast kupować - wynajmuj" - ta porad przyda się np. w przypadku sprzętów AGD oraz RTV, telefonów oraz sprzętu sportowego. Jak dodają autorki instagramowego posta, w czasie trwających promocji warto się też zastanowić, czy nie chcemy zakupić kursu, biletów na wydarzenia kulturalne, "które wprowadzą wartość do twojego życia".

Niestety, nasze zakupowe szaleństwo, wpływa na środowisko. Jak przeczytamy w poście "zielonej sroki" i "domowego nieporadnika", w trakcie wyprzedażowego tygodnia sama dostawa towarów przez ciężarówki powoduje emisję 1,2 mln ton CO2 . To o 94 proc. więcej, niż w "zwykłym" tygodniu . Z kolei badania z 2019 roku wykazały, że aż 80 proc. rzeczy zakupionych w Black Friday bardzo szybko trafia na wysypisko śmieci. Warto mieć te liczby z tyłu głowy, zanim zakupimy niepotrzebne rzeczy.

Black Friday w moim stylu. Co i jak kupić, by nie żałować?

