Black Friday w moim stylu. Co i jak kupić, by nie żałować?

Listopadowe obniżki to również świetny moment na zakup biżuterii (nie tylko tej na świąteczny prezent). Nie myślmy sztampowo i wyłącznie bezpiecznie. Dobierajmy ozdoby tak, by były spójne z naszym stylem, charakterem i trybem życia. Trudno, żebyśmy do biura ubierały kolię z kryształami, prawda? Kolczyki koła to klasyk dobry dla niezdecydowanych i fajny pomysł "na start" - dla osób, które dopiero rozpoczynają budowanie swojej biżuteryjnej kolekcji. Osobiście jestem typową "sroką" i z niecierpliwością i ekscytacją czekam na zakup nowej biżuterii.