Nagle zniknęła z show-biznesu. Dawna gwiazda "M jak miłość" powraca na czerwony dywan

"Wrap dress", czyli sukienka kopertowa

Fason sukienki przybrał kopertowy wariant. Boczne wiązanie sprzyja każdej sylwetce, a przy tym umiejętnie kamufluje niedoskonałości i to, co zazwyczaj wolimy odsunąć na drugi plan. Uwagę zwracają cekiny, które ułożone w przeciwną stronę, jawią się w jaśniejszym odcieniu. Ten akcent dodał stylizacji nieco niedbałości — co dla jednych może być modnym atutem, a według innych mankamentem.