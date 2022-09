Zniknęła u szczytu sławy. Co się działo z Laurą Samojłowicz?

Do kraju wróciła w 2014 roku, rozpoczęła pracę w szkole aktorskiej Romy Gąsiorowskiej. Powoli zaczęła wracać do rodzimego show-biznesu. Wzięła udział m.in. w przesłuchaniach do programu "The voice of Poland", jednak odpadła już na etapie przesłuchań w ciemno. Później przypomniała o sobie epizodem w serialu kryminalnym "Ślad" oraz rolami w "Policjantkach i policjantach" oraz "Gliniarzach". W 2021 roku powróciła też do roli Majki w serialu "M jak miłość".