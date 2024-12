Zrób po powrocie ze sklepu. Skutecznie pozbędziesz się moli

Mole spożywcze to małe, ale niezwykle uciążliwe owady, które potrafią zniszczyć zapasy żywności. Często nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności w naszym domu, dopóki nie zauważymy latających dorosłych osobników. Wówczas możemy być prawie pewni, że w produktach sypkich znajdziemy maleńkie larwy moli. Warto jednak wiedzieć, że można skutecznie zapobiec ich rozmnażaniu, a nawet całkowicie je wytępić.

W pełni wyrośnięte osobniki osiągają około 1 cm długości i wyglądają jak małe ćmy. Larwy są bardzo drobne i przypominają białe niteczki z czarną kropką na końcu. Samica mola potrafi złożyć od 200 do 400 jaj, które zaczynają się wylęgać po 2-14 dniach, w zależności od warunków środowiskowych. W ciągu kilku dni może dojść do prawdziwej inwazji tych owadów w naszej kuchni lub spiżarni , dlatego tak ważna jest szybka reakcja.

Mąka, ryż i kasza to podstawowe składniki, które często kupujemy na zapas. Niestety, są one również ulubionym miejscem zagnieżdżania się moli spożywczych. Dlatego warto zadbać o ich ochronę zaraz po zakupie.

Tiktokerka @uniwersalna11 radzi, aby natychmiast po powrocie z marketu włożyć produkty, takie jak mąka czy ryż do zamrażarki i pozostawić je w ujemnej temperaturze na min. 48 godzin . To prosty sposób, aby zlikwidować ewentualne larwy czy jaja znajdujące się w opakowaniach. Po tym czasie artykuły spożywcze można spokojnie przechowywać w szafkach kuchennych, bez obaw o nieproszonych gości.

