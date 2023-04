Nagranie Włoszek to hit. Wywołuje ciarki

"Alla mattina appena alzata", bo tak brzmi pełna nazwa piosenki "Bella ciao" to utwór znacznie starszy, niż można się spodziewać. Włosi mieli ją śpiewać już pod koniec XIX wieku. Od pewnego czasu kawałek ten znów jest bardzo popularny i to na całym świecie. Stało się tak za sprawą popularnego serialu, dostępnego na platformie Netfliksa. Fani "Domu z papieru" wrzucają do sieci własne interpretacje tej pieśni. Jedno wykonanie zdobyło wyjątkową popularność na Instagramie.