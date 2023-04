Zbadali kota Gacka. Weterynarz przekazał niepokojące wieści

Kota Gacka raczej nie trzeba przedstawiać. Uroczy zwierzak kilka tygodni temu stał się najpopularniejszym mieszkańcem Szczecina. O Gacku pisały takie zagraniczne tytuły jak "The Guardian" czy "La Stampa". Kot otrzymał nawet własną pinezkę na Google Maps - w ten oto sposób przybywający do miasta turyści mogli dowiedzieć się, gdzie go spotkać.