Nagrywały filmik na TikToka z dachu budynku. 23-latka spadła z 9. piętra

Tragiczny finał

Wujek 23-letniej Kubry w rozmowie z lokalną prasą w Stambule, wyznał, że rodzina zamierza pozwać wykonawcę, który jest odpowiedzialny za montaż plastikowych paneli na dachu budynku. Twierdzi, że nie podda się, dopóki nie zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dodał, że sam ostrzegał dziewczyny przed niebezpiecznymi nagraniami na TikToka, ale niestety, pochłonięte chęcią popularności, go nie posłuchały.