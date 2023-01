Najbardziej kontrowersyjny trend roku. Lansuje go Anja Rubik i Margot Robbie

Kaptur w stylu glamour – od Lany Turner po Margot Robbie

Sukienki z kapturem w stylu glamour wylansowała w latach 40. hollywoodzka ikona stylu – Lana Turner. W latach 80. eleganckie kaptury na warsztat wzięła sama Grace Jones. A na początku millennium w białym kombinezonie z kapturem pojawiła się Kylie Minogue w klipie do utworu "Can’t get you out of my head".