Najbardziej pożądane marynarki damskie tego sezonu - zobacz, które modele noszą celebrytki i influencerki!

Marynarki damskie: najmodniejsze modele tego sezonu

Jeśli w Twojej szafie brakuje marynarki, najwyższa pora to zmienić. Ten element garderoby doczekał się tylu wariantów, że bez problemu dobierzesz taką, która będzie pasować do Twojego stylu. Minione sezony w modzie udowodniły, że marynarki lub blazery nie muszą wyłącznie kojarzyć się z biurowym stylem i sztywnym dress code'em. Nosimy je w wersji casual, na sportowo, po męsku, a także w miejskich i minimalistycznych zestawach na co dzień.