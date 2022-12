Najciekawsze modele śniegowców od CCC

Niezwykle komfortowe obuwie na co dzień, które należy do najbardziej pożądanych modeli tego sezonu. Wewnętrzne ocieplenie zagwarantuje ciepło w mroźne dni, a stabilna podeszwa ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi. Jasny, beżowy kolor doda im lekkości i bez trudu dopasuje się do każdej stylizacji. Jak je nosić? Inspiracji szukaj w stylizacjach światowych influencerek: Belli Hadid czy Kendall Jenner.