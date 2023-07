Najczystsze jezioro w Polsce. Rodzinny urlop w Okunince

Jezioro Białe cieszy się sporym zainteresowaniem turystów nie tylko ze względu na świetne warunki turystyczne, jakie oferuje wszystkim swoim gościom, lecz także z bardziej praktycznego powodu, szczególnie istotnego dla rodzin. Jest to bowiem jedno z najczystszych zbiorników wodnych w całym województwie. Wszystko to za sprawą jego unikalnych zdolności do samoregeneracji – jezioro potrafi w niemal 100% samo oczyścić się, za co odpowiada przede wszystkim wyjątkowe podłoże kredowe, które nie ulega degeneracji.