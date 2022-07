Rodzina patchworkowa na wakacjach. Szansa na zacieśnienie więzi czy nieuniknione kłótnie?

- Dążymy do tego, aby grać do jednej bramki, ale pochodzimy z różnych zespołów i wspólnie uczymy się tej gry - dodaje Anna Andrzejczak, pedagożka społeczna, autorka książki "Rodzina patchworkowa rodziną współczesną", prywatnie mama dwóch synów i ciocia Marianny, córki męża. Ekspertka wyjaśnia, co jest podstawą do tego, aby nasze wspólne wakacje były udane.