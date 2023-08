Najgorsza część kurczaka. Aż roi się w niej od pasożytów

Warto pamiętać, że musi on zostać poddany obróbce termicznej. Gotowe mięso będzie białe z każdej strony, także wewnątrz. Delikatnie zaróżowione wymaga wydłużenia czasu smażenia czy pieczenia. Dlaczego? Surowy kurczak nie nadaje się do spożycia, bowiem zawiera szereg niebezpiecznych bakterii i drobnoustrojów. Przed smażeniem czy gotowaniem należy dokładnie umyć go pod bieżącą wodą.