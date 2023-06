W mig usuniesz "żyłki" z kurczaka. Genialny trik

Nuggetsy, kotlety, a może sałatka? Opcji na wykorzystanie piersi z kurczaka jest naprawdę wiele. Jedyne, co nas może ograniczać, to tylko nasza kulinarna wyobraźnia. Właśnie dlatego mięso to cieszy się tak dużą popularnością. Okazuje się, że na przeszkodzie często stają nam ścięgna, które dość trudno usunąć. Mamy na sprawdzony to sposób.