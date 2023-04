Prawdziwa poezja. Marynata do kurczaka idealna na majówkowego grilla

Najpierw umyj mięso pod bieżącą wodą i pokrój je w kostkę. Umieść kurczaka w misce, następnie dodaj do niej jogurt i wszystkie przyprawy. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Kolejnym krokiem jest przykrycie miski talerzykiem i wstawienie jej do lodówki na co najmniej cztery godziny. Najlepiej jeśli mięso spędzi w marynacie całą noc.