Najgorsza pozycja do spania. Naukowcy nie mają wątpliwości

Śpisz osiem godzin, a mimo to budzisz się niewyspana i obolała? To nie wina niewygodnego materaca czy poduszki, a ułożenia ciała podczas snu. Jaka jest najgorsza pozycja do spania? Naukowcy nie pozostawiają złudzeń.

Sen to jedna z najważniejszych potrzeb człowieka. Dorosły człowiek powinien zapewnić sobie co najmniej osiem godzin nieprzerwanego snu, aby zregenerować cały organizm. Niestety, nie zawsze budzimy się wypoczęci. Wpływa na to wiele czynników, takich jak godzina zaśnięcia, temperatura w sypialni, jakość materaca czy... pozycja, w której śpimy.

To najgorsza pozycja do spania. Naukowcy pozostawiają złudzeń

Na boku, na plecach czy na brzuchu — każdy z nas ma swoją własną, ulubioną pozycję do spania. Według najnowszych badań opublikowanych na portalu naukowym sciencealert.com ułożenie ciała w trakcie snu ma ogromny wpływ na jego jakość.

Zdaniem naukowców, najgorsza pozycja do spania to leżenie na brzuchu, bowiem cały ciężar ciała spoczywa na organach wewnętrznych, a mięśnie szyi niepotrzebnie się spinają. Powoduje to dokuczliwy ból w obrębie karku, szyi, głowy i łopatek.

To jeszcze nie koniec złych wiadomości. Spanie na brzuchu sprawia, że głowa jest mocno dociśnięta do poduszki, co utrudnia dopływ tlenu do płuc, a także odbija się ja kondycji skóry i może przyspieszyć powstawanie zmarszczek.

Jaka pozycja do spania jest najzdrowsza?

Ulubiona pozycja snu kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie. Większość dzieci zasypia na brzuchu, co ma związek z zaleceniem pediatrów. Takie ułożenie ciała poprawia perystaltykę jelit i zapobiega powstawaniu kolek. Ten nawyk towarzyszy wielu osobom przez całe życie, jednak warto się go oduczyć, bowiem częste spanie na brzuchu niesie za sobą wiele poważnych konsekwencji.

Jaka pozycja do spania jest najzdrowsza? Leżenie na lewym boku. W ten sposób poprawiamy przepływ krwi i limfy, co przyśpiesza detoksykację organizmu. Ciało w żaden sposób nie uciska na organy wewnętrzne, co pozwala się im zregenerować. Drugą, równie zdrową pozycją jest spanie na plecach. Dlaczego? Ciężar ciała rozkłada się równomiernie, odciążając przy tym stawy, mięśnie i kręgosłup. To ułożenie nie jest dla każdego. Osoby borykające się z astmą, chrapaniem i przewlekłymi chorobami serca powinny jej unikać.

