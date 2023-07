Najgorsza ryba. Nie daj się namówić kelnerowi

Jesteś na wakacjach nad morzem? Tych ryb lepiej nie kupuj

Jeśli wejdziesz do smażalni i zauważysz, że w ofercie znajdują się ryby, takie jak panga czy mintaj, morszczuk czy halibut, powinna zapalić ci się czerwona lampka. Żaden z tych gatunków nie występuje w Bałtyku, co oznacza, że ryby najpewniej są mrożone. Najgorsza jest jednak panga. To ryba, którą sprowadza się z Chin. Hoduje się ją często w fatalnych warunkach, co skutkuje obecnością toksyn. To bardzo niezdrowa ryba, której powinno się unikać.