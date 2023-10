Najgorsze majtki. Ginekolog nie chce ich widzieć u pacjentek

Choć lekarze specjaliści bardzo często podkreślają, jak ważne jest dbanie o zdrowie intymne, wciąż istnieją osoby, które nie przykładają do tego szczególnej wagi. Mowa tu zarówno o kobietach, jak i mężczyznach, którzy nie dbają o utrzymanie narządów płciowych w czystości, co jest wyjątkowo ważną kwestią. Wpływa to na ogólne zdrowie człowieka, zapobiega podrażnieniom oraz groźnym infekcjom: grzybicy czy waginozie.