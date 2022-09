Pięć stereotypów, o których powinna wiedzieć każda kobieta. "Niby proste, a często zapominamy"

Pięć stereotypów dotyczących kobiecych miejsc intymnych

Aga Szuścik, edukatorka, która nie boi się mówić wprost o ważnych dla kobiet kwestiach, poruszyła w krótkim nagraniu na TikToku pięć stereotypów o kobiecych miejscach intymnych, które wciąż krążą między nami - czy to w sieci, czy też w rozmowach na co dzień. Co znalazło się w wielkiej piątce?