Najgorsze stylizacje gwiazd. Rita Ora w butach, które wprawiają w osłupienie

Billy Porter w futrze i z ekstrawaganckim nakryciem głowy

Billy Porter znany jest z niezwykle ekstrawaganckich stylizacji. Na premierze filmu z Jane Fondą pt. "80 for Brady" także zaskoczył. Mężczyzna miał na sobie jasnobrązowy komplet, a konkretnie coś, co trzeba by nazwać sportowym garniturem z białym lampasami. Na to zarzucił dodatkowo brązowe futro. Lecz wisienką na torcie było nietypowe nakrycie głowy, które przypominało poduszkę w kształcie głowy pokemona. Billy Porter dobrze wie, jak ściągnąć na siebie uwagę, ale czy w robi to w trafiony sposób?