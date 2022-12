Najgorsze stylizacje tygodnia. Megan Fox zostanie królową kiczu?

Choć zabawa kiczowatymi trendami lat 2000 nadal trwa w najlepsze, to Mean Fox poszła o krok za daleko. Założyła bowiem gorset, który wyglądał, jakby został wyjęty prosto z serialu "Bridgertonowie" i zarzuciła na niego landrynkoworóżowy sweterek z pierzastym kołnierzem i mankietami. Ta góra mogłaby się jeszcze obronić, gdyby towarzyszyła jeansowym spodniom. Jednak aktorka założyła srebrną minispódniczkę pokrytą w całości cekinami. Do tego założyła klapki na platformach, a do ręki wzięła futerkową torebkę w różowym odcieniu.