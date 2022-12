Najgorsze stylizacje tygodnia. Buty Katarzyny Niezgody to modowy koszmarek

Paulina Koziejowska ubrana niestosownie do okazji

Paulina Koziejowska pojawiła się w towarzystwie Macieja Orłosia na spotkaniu autorskim. Trudno w to uwierzyć, patrząc na pojedyncze zdjęcie, ponieważ jej stylizacja sugeruje, jakby wybierała się co najmniej na galę z czerwonym dywanem. Prezenterka założyła małą czarną z ozdobnym dekoltem carmen. Sukienka jest po prostu niestosowna to okazji. Koziejowska zignorowała zatem jedną z najważniejszych zasad ubioru. Dodatkowo pikowana, skórzana torebka nie pasowała do kreacji, a cieliste buty były zbyt delikatne w stosunku do całości.