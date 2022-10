Najgorsze stylizacje tygodnia. Grażyna Wolszczak pogrążyła całość doborem rajstop

Doda i srebrne paski zamiast ubrań

W zeszłym tygodniu Doda zachwyciła, ubierając się dosłownie od stóp do głów w zebrę. Jednak jej ostatnia, kontrowersyjna stylizacja raczej nie zalicza się do udanych. Piosenkarka na premierę swojej nowej płyty założyła kombinezon z czarnej siatki oraz mikrotop i mikrospódniczkę, które wyglądają, jakby zostały zrobione z trzech srebrnych pasków. Metaliczna kurtka i kozaki, choć w teorii były spójne z resztą, do uwydatniły tylko efekt, że wszystkiego jest tutaj zdecydowanie za dużo.