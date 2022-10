Najgorsze stylizacje tygodnia. Listę otwiera cytrynowa Barbara Kurdej-Szatan

Anna Lewandowska: przerost formy nad treścią

Czy to Lady Gaga na Gali MET? Nie to Anna Lewandowska na premierze filmu "Ania". Nie ma nic złego w eksperymentowaniu z oryginalnymi formami, a i należy zaznaczyć, że fiolet jest aktualnie w modzie. Jednak trzeba umieć dostosować stylizację do okoliczności. W tym przypadku zabrakło umiaru.