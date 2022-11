Najgorsze stylizacje z 70-lecia TVP. Te osoby się nie popisały

Błysk, pióra i wycięcia w wydaniu Urszuli Rogali

W stylizacji Urszuli Rogali, która od 2020 roku prowadzi na TVP1 "Magazyn Ekspresu Reporterów", dzieje się zdecydowanie za dużo. Dziennikarka zdecydowała się na długą, czerwoną suknię z połyskującego materiału, która odznaczała się wycięciami na wysokości biustu i talii oraz jednym długim rękawem. Kreację na jednym ramieniu zdobił czerwony pióropusz. Gdyby z niego zrezygnować, byłoby znacznie lepiej. Wiadomo, że pióra były w ostatnich miesiącach gorącym trendem, jednak w tym przypadku – co za dużo, to niezdrowo. Rogala dobrała do tego pudrowe szpilki i kopertówkę w tym samym odcieniu.