Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski debiutują jako para na ściance. Nie odrywali od siebie wzroku

Katarzyna Cichopek - stylizacja na 70-leciu TVP

Katarzyna Cichopek postawiła na suknię w cielistym kolorze z dodatkiem brokatowej nitki. Niestety mamy wrażenie, że kreacja nie została dopasowana do jej sylwetki - suknia była zdecydowanie za długa, a do tego spadała z ramion tak bardzo, jakby Kasia miała ją zaraz zgubić. Dodatki, choć same w sobie ładne, powinny przełamać kolorystyczną monotonię. Nie zrobiły tego. Ogromny plus za skromną fryzurę w formie klasycznego upięcia oraz elegancki makijaż.