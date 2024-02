Prowadzi kwiaciarnię. Zdradza, co jest hitem na walentynki

Jedna z właścicielek łódzkiej kwiaciarni, pani Małgorzata, podpowiada, jakie kwiaty cieszą się aktualnie największą popularnością. Oczywiście jak zawsze w walentynki są to przede wszystkim czerwone róże, jednak już nie w postaci symbolicznego kwiatka, tylko całego bukietu, złożonego z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu róż. Nie są to co prawda kosze z różami, które nie należą już do czołowych trendów, ale raczej bukiety, przybrane modną, kolorową gipsówką, gałązkami paproci, ozdobnym papierem i efektowną kokardą. Nadal też chętnie kupowane są tzw. flower box-y, złożenie z mnóstwa różanych główek ułożonych w atrakcyjnym pudełku.