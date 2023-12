Najgorzej wydane 76 zł w Action. Nie powtarzajcie naszego błędu

Kosmetyki, które w moim przypadku zupełnie się nie sprawdziły

Test rozpoczęłam od nawilżającej, żelowej maseczki do twarzy. Do jej otworzenia nie potrzebujemy nożyczek, co uznaje jako ogromny plus. Dodatkowo łatwo się aplikuje i przyjemnie pachnie. Po jej nałożeniu należy odczekać 15 minut, by substancje w niej zawarte, czyli m.in. kwas hialuronowy i ekstrakt z awokado, mogły zacząć działać.