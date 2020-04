Najlepiej działają, kiedy ty śpisz. Odżywcze eliksiry i kremy na noc

Nocne upiększanie

Nakładasz, idziesz spać i budzisz się piękniejsza

Cera jest zmęczona, pozbawiona blasku i wyraźnie potrzebuje nieco troski? Przed pójściem spać powinnaś zastosować krem na noc. Mają mnóstwo zalet. Po pierwsze: na noc nie nakładasz makijażu, więc bogaty w składniki odżywcze kosmetyk może spokojnie działać, kiedy ty śpisz. Po drugie: w nocy nie wystawiasz skóry twarzy na działanie słońca, zanieczyszczeń i innych szkodliwych czynników, co wspomaga działanie kremu. Po trzecie: stosując kremy i maski na noc, rano oszczędzasz nawet do kwadransa czas, zanim wchłonie się krem na dzień.

Dwie lub trzy krople zaradzą problemom skórnym

Kosmetyki na noc to także dobre rozwiązanie dla osób z cera wymagającą głębokiego odżywienia. Np. odwodniona czy sucha cera to nie tylko problem wizualny. Wiąże się w tym też dyskomfort napiętej skóry i szybko pojawiające się pierwsze zmarszczki – tego większość kobiet chciałaby w miarę możliwości uniknąć. Aby ochronić skórę przed utratą wody, dogłębnie nawilżyć i odżywić, niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja. Nasycone składnikami odżywczymi kosmetyki do suchej skóry to często formuły bardziej tłuste, które pozostawiają na twarzy delikatny film. Powinny zostać na skórze dłużej, aby składniki odżywcze mogły się wchłonąć, dlatego jeśli masz suchą cerę, warto zaopatrzyć się w dobry krem na noc.