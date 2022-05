Najlepsze ćwiczenie na pośladki. Efekty już po 2 tygodniach

Jak poprawnie wykonywać przysiady?

Aby przygotować się do wykonywania ćwiczenia, rozstaw nogi na szerokość bioder ze stopami skierowanymi lekko na zewnątrz. Podczas zginania kolan, wypchnij biodra do tyłu. Ciężar ciała powinien być w znacznej mierze oparty na piętach, które w trakcie ćwiczenia nie mają prawa się unieść. Pamiętaj również, by podczas przysiadu kolana nie wyszły za linię stóp. Usprawiedliwione będą jedynie osoby bardzo wysokie. Plecy muszą być proste, a łopatki ściągnięte. Gdy wrócisz z przysiadu do pozycji stojącej, nie zapomnij o wypchnięciu miednicy do przodu i mocnym spięciu pośladków.