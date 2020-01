WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

rękawiczkiporadnik kupującego Magdalena Tatar 4 godziny temu Najlepsze na zimny dzień. Skórzane rękawiczki nawet za 40 zł Odporne na wilgoć i chłód rękawiczki to niezbędny dodatek na zimę - zarówno mroźną, jak i deszczową. Najwyżej ceni się te ze skóry naturalnej, które są ponadczasowym i eleganckim dodatkiem. Zobaczcie nasze inspiracje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Skórzane rękawiczki w modnej odsłonie dopełnią zimowe stylizacje (123RF) Trwałe, ciepłe, eleganckie – skórzane rękawiczki Przylegają jak druga skóra i skutecznie chronią przed porywami zimnego wiatru. Skórzane rękawiczki to idealny i ponadczasowo modny dodatek do płaszcza i niektórych kurtek na zimę. Dopasowane do dłoni rękawiczki dają efekt smuklejszych, zgrabniejszych dłoni i palców, co docenią kobiety, którym bliska jest elegancja także zimą. Najchętniej wybierane wśród konsumentów skórzane rękawiczki to modele w czarnym kolorze i raczej bez zdobień, łączeń i aplikacji. Zarówno damskie, jak i męskie modele wybieramy z lekką, oddychającą podszewką, ale niekoniecznie z ociepleniem (sama skóra wystarczająco chroni przed chłodem). Skórzane rękawiczki uchodzą za towar luksusowy, a za produkt świetnie dopasowany do anatomii naszej dłoni, o wysokiej trwałości i o modnym wzornictwie trzeba czasem zapłacić kilkaset złotych. Sposobem na oszczędność są też modele w cenach wyprzedażowych. Skorzystaj z niższych cen, aby zdobyć elegancki upominek z okazji np. Dnia Dziadka (to już 22 stycznia). Oryginalne rękawiczki Skóra licowa lub zamszowa świetnie łączy się z zimowymi ubraniami. Połączenie tego materiału z wełną sprawdza się wtedy, kiedy z oknem robi się naprawdę chłodno. Jeśli zależy ci na niebanalnych, ale eleganckich rękawiczkach – sprawdzą się modele z akcentem w postaci wstawki np. z tkaniny, ale tez ozdobnymi nitami, suwakami lub aplikacjami. Takie detale sprawiają, że rękawiczki wydają się ciekawsze i zestawimy je także z mniej eleganckimi ubraniami. Jak czytać rozmiarówkę rękawiczek? Skórzane rękawiczki nie są elastyczne, dlatego rozmiar w ich przypadku jest szczególnie istotny, zdecydowanie bardziej niż w przypadku popularnych rękawiczek dzianinowych. Jeśli zależy nam na tym, żeby nasze skórzane rękawiczki były dobrze dopasowane, warto wiedzieć, jak czytać ich rozmiarówkę. Jeśli możemy je przymierzyć – nie ma problemu, bo z łatwością dopasujemy rękawiczki większe lub mniejsze od zaoferowanych przez sprzedawcę. Przy zakupach przez internet robi się trudniej. Większość rękawiczek podlega standardowym rozmiarom od XS do XL, co odpowiada obwodowi dłoni poniżej nasady palców, ale powyżej kciuka. Dokładnie w tym miejscu, gdzie mamy kostki. Odpowiednio rozmiarowi XS przypisuje się rozmiar numer 6. Dlaczego akurat 6? Dłoń o obwodzie u nasady palców ma około 15 do 17 cm w obwodzie i jest to równe około 6 do 6,5 cala – stąd rozmiar 6. Kolejne, wyższe rozmiary będą odpowiadać liczbie cali odpowiadającej temu obwodowi (w zaokrągleniu do góry). Różne będą jednak wielkości rękawiczek męskich i damskich o takim samym rozmiarze. Rękawiczki mogą też zostać opisane bliższą nam miarą, czyli centymetrami.