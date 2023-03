Ogórek gruntowy to pyszne, niskokaloryczne warzywo, które w sezonie letnim zyskuje niepowtarzalny smak. Można wykorzystać je w licznych sałatkach czy w formie przetworów, których smak jest nieoceniony, zwłaszcza zimą. Do najpopularniejszych przetworów należą ogórki kiszone, ogórki konserwowe, ogórki marynowane w curry czy occie.

W jaki sposób można siać ogórki?

Odpowiednio zasiany ogórek to gwarancja obfitego plonu. Jego uprawa jest naprawdę łatwa, jednak należy przestrzegać kilku prostych, ale wciąż istotnych zasad. Ogórki gruntowe można zasiać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na bezpośrednim zasadzeniu nasion w gruncie. Drugi z nich polega na uprzednim zasadzeniu nasion w doniczce, które w cieplejszych miesiącach przenosi się bezpośrednio do gruntu. Należy pamiętać, że ogórki gruntowe są wyjątkowo wrażliwe na spadki temperatury, dlatego też w obu przypadkach powinny one zostać posadzone w gruncie właściwym dopiero na przełomie maja i czerwca (po tzw. zimnej Zośce).

Kiedy należy rozpocząć siew ogórków, aby móc cieszyć się obfitym plonem?

Najlepsze dni na sianie ogórków gruntowych to:

Marzec: 1 - 6, 22 - 28, 30 i 31

Kwiecień: 1 - 5, 8 - 12, 22 - 26, 29 i 30

Maj: od 1 - 3, 7 - 10, 20 - 25, 28 i 31

Czerwiec: 1- 3, 5 - 9, 19 - 25, 27 - 30

Lipiec: 1 - 2, 4 - 9,18 - 24, 27 - 31

Jak siać ogórki gruntowe?

Jeśli planujesz wysiewać ogórki bezpośrednio do ziemi, nie zabieraj się za to wcześniej niż przed 15 maja. Po tym terminie należy wykopać dołki o głębokości ok. dwóch centymetrów. W jednym dołku mogą znajdować się trzy nasiona. Pomiędzy dołkami trzeba zachować odległość wynoszącą ok. 10-15 centymetrów, a pomiędzy rzędami ogórków minimum 80 centymetrów.

Aby ogórki rosły duże i zdrowe, dobrze jest posadzić je na przepuszczalnym podłożu zasadowym. Warto podlewać je letnią wodą, najlepiej rankiem albo wieczorem. Dodatkowo można zastosować uniwersalne mieszanki do gruntu z wysoką zawartością fosforu, potasu i azotu. Po posadzeniu i obfitym podlewaniu, ogórki dadzą pierwszy plon po ok. dziewięciu tygodniach od siewu.