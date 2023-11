Najlepsze peelingi do ciała według urodomaniaczek. Obłędnie pachną (i te ceny)

Systematyczne usuwanie zrogowaciałego naskórka nie tylko poprawia wygląd skóry. Sprawia, że staje się ona bardziej miękka i przyjemna w dotyku. Peelingi pomagają również zwalczać cellulit i zmniejszają rogowacenie mieszkowe powstałe wskutek depilacji. Co więcej, dzięki złuszczaniu skóra jest dotleniona i lepiej wchłania składniki aktywne zawarte w balsamie do ciała. Oczywiście to nie koniec zalet peelingów. Poza pielęgnacją mają one również działanie terapeutyczne. Pięknie pachną, relaksują i wprawiają nas w dobry nastrój. Nic dziwnego, że dziewczyny nie wyobrażają sobie bez nich życia. Największym powodzeniem cieszą się scruby o słodkich oraz orzeźwiających aromatach. Wybrałyśmy kilka bestsellerów.