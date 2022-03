Najlepsze prezenty na Dzień Kobiet dla siebie samej. Redakcja poleca!

Serum rozświetlająco-ujędrniające od Drunk Elephant to najlepsze, co możesz podarować swojej skórze. Moja cera, która szalała z powodu zmian hormonalnych, dosłownie pokochała ten produkt. Opakowanie zostało zaprojektowane tak, aby można było wymieszać w domu wszystkie składniki przed pierwszym użyciem, co maksymalizuje siłę działania i pozwala zachowujać świeżość formuły. Skóra zaraz po aplikacji staje się przyjemnie napięta i nawilżona, a efekty widać już po tygodniu - rozświetlenie i jędrność. W ogóle Drunk Elephant to marka warta dostrzeżenia. Formuły zawierają minimum 90% składników naturalnego pochodzenia, są wegańskie i przyjazne recyklingowi. Ważne tylko, by przy stosowaniu produktów z witaminą C, pamiętać o regularnym nakładaniu kremów z filtrem SPF.